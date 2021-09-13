اجتماع في سيئون يناقش تنفيذ مشروع استعادة سبل العيش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش لقاء عقد، اليوم، بمدينة سيئون محافظة حضرموت، برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، سبل تنفيذ مشروع استعادة سبل العيش للأفراد الأكثر تضررا، الذي تنفذه منظمة سول للتنمية بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).



وأشاد الكثيري، بالتدخلات النوعية التي تعمل على تحسين دخل الفرد لتمكينه من إعانة اسرته في ظل الظروف المعيشية التي تمر بها البلاد.

واستمع الوكيل من منسق المشاريع بمنظمة سول محمد النهمي، الى شرح عن المشروع الذي يستهدف 150 شخصاً من فئات وشرائح المجتمع المختلفة والأشد احتياجاً لتوزيع منح مالية وعربات (التوكتوك) الى جانب تدريب وتأهيل المستفيدين من المشروع على صيانة العربات العاملة بالطاقة الشمسية.