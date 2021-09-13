الارياني يبحث مع رئيس دار الأوبرا المصرية تعزيز التعاون الثقافي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، اليوم، مع رئيس الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي( دار الأوبرا المصرية ) الدكتور مجدي صابر، سبل تعزيز التعاون الثقافي بين هيئات وزارة الثقافة ودار الاوبرا المصرية .



وتم خلال الاجتماع، مناقشة الاجراءات الفنية لاقامة الاوركسترا التراثية اليمنية المزمع تنظيمها بداية شهر مارس من العام القادم بالتعاون بين وزارة الاعلام والثقافة والسياحة ووزارة الثقافة المصرية، وحضرموت الثقافية.

واشاد الوزير الارياني، بالدور الثقافي الذي تلعبه جمهورية مصر العربية وريادتها الدائمة وخبرتها العريقة في المجالين الثقافي والفني..معبراً عن تطلعه لمزيداً من التعاون البناء في المرحلة القادمة لما من شأنه تعزيز وتقوية الروابط الثقافية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وثمن الارياني، جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمها المستمر للشرعية الدستورية في بلادنا بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وموقفها الواضح والثابت من قضية اليمن ووحدته ودعم امنه واستقراره وسلامة اراضيه..مشيداً بما حققته مصر خلال السنوات القليلة الماضية من نهضة على كافة المستويات .

من جانبه عبر رئيس الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي( دار الأوبرا المصرية )، عن استعداد الهيئة لتقديم كافة اوجه الدعم والتعاون في كافة الانشطة الثقافية اليمنية .

وفي نهاية اللقاء، طاف الوزير معمر الارياني بقاعات دار الأوبرا واستمع من الدكتور مجدي صابر الى شرح مفصل عن انشطة الدار واقسامها.