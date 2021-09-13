توقيع اتفاقية تعاون لاعادة تأهيل مدينة شبام حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

جرى بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، التوقيع على اتفاقية تعاون بين مشروع الأشغال العامة (المنطقة الفرعية حضرموت) ، والهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية فرع شبام حضرموت، لتنفيذ عدد من المشاريع لاعادة تأهيل مدينة شبام حضرموت و الممولة من الاتحاد الاوروبي عبر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).



وتضمنت بنود الاتفاقية التي حضرها وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، العمل على تنفيذ اربعة مشاريع منها ترميم عدد من مباني المدينة ومشروع البنية التحتية ومشروع تاهيل الساحات العامة ومشروع تحسين المدينة ، والاستعانة بالخبرات المحلية المؤهلة لإعداد الدراسات والاشراف على التنفيذ بالجودة المطلوبة والحفاظ على الطابع المعماري الخاص بالمدينة .

ووقع الاتفاقية بحضور مدير عام مديرية شبام هشام بن طالب ، عن جانب الطرف الأول مدير المنطقة الفرعية حضرموت بمشروع الأشغال العامة عبدالرحيم الحوري ، وعن جانب الطرف الثاني مدير عام الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية فرع شبام حسن عيديد.