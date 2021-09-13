رئيس الوزراء يتسلم رسالة خطية من نظيره المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تسلم رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، رسالة خطية من أخية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بجمهورية مصر العربية، تتعلق بالعلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء، اليوم، السفير المصري لدى اليمن، احمد فاروق، الذي سلمه الرسالة والمتضمنة دعوته لزيارة جمهورية مصر العربية في موعد يتم الاتفاق عليه عبر القنوات الدبلوماسية لمواصلة التباحث والتشاور حول افضل السبل التي يمكن من خلالها تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وعبر الدكتور معين عبدالملك، عن ترحيبه بهذه الدعوة الكريمة، والحرص على تلبيتها وتحديد موعدها في اقرب وقت لمواصلة النقاشات حول تطوير وتمتين أواصر العلاقات الأخوية، بما في ذلك تفعيل انعقاد اللجنة العليا اليمنية المصرية المشتركة، وتقديم المزيد من الرعاية والاهتمام لليمنيين في بلدهم الثاني مصر، إضافة الى تنسيق المواقف المشتركة تجاه عدد من القضايا وفي مقدمتها امن البحر الأحمر وتامين الملاحة الدولية، وتفادي كارثة خزان صافر الذي تستخدمه مليشيا الحوثي للابتزاز السياسي.

وعبر رئيس الوزراء عن تقديره الكبير لما تضمنته الرسالة من مشاعر اخوية صادقة تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية اليمنية المصرية، المستندة الى تراكم حضاري وتاريخي كبير.. منوها بالمواقف العروبية الاصيلة لمصر تجاه الشعب اليمني عبر التاريخ واخرها وقفتها الشجاعة الى جانب تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لاجهاض مخطط ايران التوسعي عبر وكلائه من مليشيا الحوثي الانقلابية، لتهديد امن واستقرار الخليج والمنطقة العربية.. مؤكدا حرص اليمن على الاستفادة من الخبرات والقدرات المصرية في مجالات النفط والغاز والكهرباء والصحة والنقل والتخطيط الحضري.

كما أكد على ان اي مسار سياسي لابد ان يستند على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها، وعدم ربط ما يجري في اليمن باي قضايا أخرى يستخدمها داعمي مليشيا الحوثي للتاثير على المجتمع الدولي.. مشددا على أهمية الحضور العربي في الملف اليمني.

بدوره اعرب السفير المصري، عن ادانة بلاده الشديدة لاستمرار استهداف مليشيا الحوثي البنى التحتية في اليمن وتصعيدها العسكري ضد المدنيين والنازحين وكذا الاعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، وان ذلك لا يخدم عملية السلام.. مؤكدا دعم بلاده وعلى اعلى المستويات للحكومة اليمنية للقيام بواجباتها ومسؤولياتها وتخفيف معاناة الشعب اليمني.

حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة.