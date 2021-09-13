بدء دورة تدريبية بعدن حول تقنية التشخيص الجزيئية (PCR)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، فعاليات الدورة التدريبية حول تقنية التشخيص الجزيئية (PCR) عبر التشخيص المختبري (لكوفيد-19) والأنماط الجديدة، والتي تنظمها وزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية.



وتهدف الدورة على مدى 5 ايام، إلى اكساب 46 مشاركاً ومشاركة من طواقم المراكز الوطنية للمختبرات الصحية، مفاهيم علمية ومهاراتية لضمان جودة التشخيص (لكوفيد-19) باستخدام تقنية الفحص السريع للاجسام المضادة وفحص الاستنساخ العكسي.

وأكد وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي، حرص الوزارة على تعزيز الاجراءات الوقائية وبناء قدرات العاملين الصحيين للإستعداد والتهيئة في مواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا..مشدداً على ضرورة تظافر جهود كافة القطاعات في تنفيذ برامج توعوية حول وقاية المجتمع من هذا الفيروس.

من جانبه اكد نائب مدير مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية نائف عسيري، استمرار دعم المركز لمنظومة القطاع الصحي باليمن من خلال تنفيذ البرامج الصحية والدورات التدريبية بما يسهم في النهوض بمستوى الخدمات الصحية.