"مسام" ينتزع أكثر من ألف لغم حوثي خلال أسبوع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

أفاد مشروع "مسام" السعودي بأنه تمكن من انتزاع أكثر من 1000 لغم حوثي وقذيفة غير منفجرة من مناطق يمنية عدة خلال أسبوع، مقترباً من تحقيق انتزاع نحو 300 ألف لغم منذ إطلاقه. وأوضح المشروع الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في بيان، أن فرقه تمكنت خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي من انتزاع 1184 لغماً، زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 7 ألغام مضادة للأفراد، و641 لغماً مضادة للدبابات، و527 ذخيرة غير متفجرة، و9 عبوات ناسفة، بحسب ما أفادت صحيفة "الشرق الأوسط". وأوضح البيان، انتزعت فرق المشروع في محافظة عدن 54 لغماً مضاداً للدبابات و124 ذخيرة غير متفجرة، وفي محافظة الجوف تمكن الفريق من نزع 547 لغماً مضاداً للدبابات وعبوتين ناسفتين بمدينة الجوف، وذخيرة واحدة غير متفجرة بمديرية خب الشعف بالمحافظة ذاتها، كما تم نزع 3 ألغام مضادة للأفراد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، إلى جانب نزع 90 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة. وتمكّن فريق مسام من نزع 139 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المسيمير بمحافظة لحج، ولغمين مضادين للدبابات في محافظة مأرب. وفي محافظة شبوة، تمكّنت فرق المشروع من انتزاع 157 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق، و6 ذخائر غير متفجرة في مديرية عسيلان. وفي محافظة تعز، انتزعت الفرق لغماً واحداً مضاداً للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الوازعية، كما انتزعت 21 لغماً مضاداً للدبابات و6 ذخائر غير متفجرة في مديرية المخا، و6 ألغام مضادة للدبابات في مديرية موزع، إلى جانب نزع 4 ألغام مضادة للأفراد و10 ألغام مضادة للدبابات، و3 ذخائر غير متفجرة، و6 عبوات ناسفة في مديرية ذباب. ويرتفع عدد الألغام التي تم نزعها المشروع خلال الشهر الحالي إلى 2679 لغماً، ليصبح إجمالي ما تم نزعه منذ بداية مشروع مسام حتى الآن 273 ألفاً و954 لغماً زرعتها ميليشيات الحوثي بعشوائية وتسببت بمقتل الضحايا من الأطفال الأبرياء والنساء وكبار السن. وأكد المشروع مسام أن السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة ستواصل التصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني، وصولاً إلى تطهير الأراضي اليمنية كافة من الألغام.

