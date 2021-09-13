الإفراج عن 9 من أسرى القوات الحكومية في صفقة تبادل مع مليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

أكد مصدر حقوقي، مساء الأحد، الإفراج عن عدد من أسرى القوات الحكومية من سجون ميليشيا الحوثي في صفقة تبادل قادتها وساطات قبلية.



وأوضح المحامي"هادي وردان" أنه "تم تحرير عدد تسعة من الأبطال من أبناء محافظة حجة، من سجون مليشيات الحوثي الانقلابيه في صفقة تبادل قامت بها وساطة محلية".

وتابع في منشور على صفحته بـ"فيسبوك" "نبارك للابطال المحررين ونتمنى الحرية لكل من بقي في سجون مليشيات الحوثية الايرانية".

ولم يشر "وردان" الى مكان وزمان الصفقة، كما لم يشير الى عدد المفرج عنهم من قوات ميليشيا الحوثي.

وحسب المحامي "وردان" فإن المفرج عنهم (حسين محمد حسن هزازي، ياسر غالب محمد فرحان، ياسر غالب محمد فرحان، علي احمد علي دش، غوث علي عبدالله غوث، جبران حسين محمدي، حميد محمد علي الداودي، رضوان خالد علي وردان، علي احمد حاج السودي، محمد محمد زين حدادي)