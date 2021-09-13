كهرباء عدن: ساعات الانقطاع باتت تصل إلى 11 ساعة قابلة للزيادة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ عدن

أكدت المؤسسة الكهرباء بالعاصمة المؤقتة عدن أن ساعات انقطاع الكهرباء باتت تصل إلى 11 ساعة يومياً قابلة للزيادة.



وكانت المؤسسة قد أعلنت توقف أكثر من ث80% من قدرة توليد الكهرباء بشكل كامل بسبب نفاد وقود الديزل نتيجة تأخر وصول الدفعة الرابعة من المنحة النفطية السعودية.

حيث وصلت عدة دفعات من المنحة في الأشهر الأربعة الماضية إلى محافظات عدن وحضرموت وشبوة والمهرة، إلا أن السعودية وضعت شروطاً لاستمرار المنحة النفطية، أبرزها قيام الحكومة اليمنية بإصلاحات هيكلية وتمويلية في القطاع المتعثر من بينها تسديد فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية من قِبل المواطنين والمؤسسات الحكومية.

وفي بيان لمؤسسة كهرباء عدن أفادت بتعثر توجيهات رئيس الحكومة معين عبد الملك قبل أيام بتوفير عشرة آلاف طن من الوقود لمحطات توليد كهرباء محافظات عدن، وأبين، ولَحج من خلال الشراء المباشر من السوق المحلية وذلك حتى وصول المنحة السعودية