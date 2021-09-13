حالة الطقس المتوقعة في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

حذر المركز الوطني للأرصاد اليمنية خلال نشرته اليومية المتوقعة لأحوال الطقس ودرجات الحرارة من حالة جوية ممطرة في أكثر من منطقة خلال الساعات القادمة.



وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية أجواء صحوة أثناء الليل والصباح على معظم مناطق المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وتكون في فترة ما بعد الظهر غائمة جزئيا إلى غائمة والفرصة مهيأة بإذن اللـه تعالى لهطول أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية والمرتفعات الجنوبية والوسطى.

وأشارت إلى أن المناطق الساحلية سيكون فيها أجواء صحوة أثناء الليل والصباح على معظم المناطق الساحلية بينما تكون غائمة جزئياً إلى غائمة في فترة ما بعد الظهر ويتوقع هطول أمطار متفرقة على الساحل الغربي والمناطق الداخلية المحاذية له فيما تكون الأمطار خفيفة على السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها وتتراوح الرطوبة النسبية على السواحل الشرقية مابين 65 -90% وعلى السواحل الجنوبية والغربية مابين 50-80 %.

واشارت إلى أن الأجواء في المناطق الصحراوية ستكون صحوة بشكل عام، حارة وجافة، والرياح شمالية شرقية مثيرة للأتربة والرمال إجمالاً وتتراوح الرطوبة النسبية مابين 10-30%.

فيما ستشهد أرخبيل سقطرى طقس غائم جزئياً، والرياح نشطة جنوبية غربية تصل أقصى سرعة لها 35 عقده تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية الإخوة المواطنين:-

• في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان وينصح بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

• سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية نتيجة لهطول الأمطار وتشكل الشابورة المائية أو الضباب.

• مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج