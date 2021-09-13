الأمم المتحدة: 7500 لاجئ يمني يعيشون في الصومال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن نحو 7500 يمني من اللاجئين وطالبي اللجوء يتواجدون في جمهورية الصومال.



وأضافت المفوضية في تحديثها الشهري الصادر يوم أمس، أنه في نهاية أغسطس الماضي، كان هناك 27 ألف و184 من اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في الصومال، معظمهم من إثيوبيا، وبينهم 7 آلاف و474 يمني.

ولفتت المفوضية إلى أنه منذ ديسمبر 2014 عاد 92 ألف و297 لاجئ صومالي طوعا إلى بلادهم من دول اللجوء المختلفة بما في ذلك كينيا واليمن وجيبوتي وليبيا والسودان وإريتريا.

بالإضافة إلى ذلك، قالت المفوضية إن هناك حوالي 40 ألف و689 لاجئ صومالي تم رصد وصولهم من اليمن منذ مارس 2015.

وتعد هذه إحصائيات صادرة عن الأمم المتحدة، لكن تقديرات غير رسمية تشير إلى أن العدد أكبر بكثير، بسبب هروب مئات الأسر من جحيم الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي منذ أواخر العام 2014