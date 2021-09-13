مسلحون حوثيون يعتدون على أكاديمي في جامعة إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ إب

اعتدت عناصر من مليشيا الحوثي على أكاديمي يعمل في جامعة إب "وسط البلاد"، بعد أيام قليلة من اعتداء آخر تعرض له نائب عميد كلية الطب.



وذكر مصادر بجامعة أب إن الدكتور "طلال البنا"، تعرض للضرب والاعتداء وإشهار السلاح بعد تهديده بالقتل في الجامعة من قبل عناصر في أمن الجامعة الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي.

وأضافت المصادر أن الأكاديمي "البنا"، تعرض للاعتداء المفرط من قبل عناصر حوثية، بعد أن تدخل ضد قيام الميليشيا بمحاولة خطف رجل في باحة الجامعة، غير أن عناصر المليشيا اعتدت عليه بوحشية وأشهروا السلاح بوجهه مهددين إياه بالقتل.

المصادر أكدت أن اعتداءات الميليشيا على الدكتور البنا تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات والاعتداءات الحوثية على الأكاديميين وأساتذة وموظفي الجامعة، في الوقت الذي تقف رئاسة الجامعة متفرجة على الانتهاكات وتتواطأ معها في كثير من الأحيان.

وأشارت المصادر إلى أن الاعتداء على الدكتور البنا جاء بعد أيام من اعتداء عناصر من مليشيا الحوثي على نائب عميد كلية الطب بجامعة إب وعلى طالبات بكلية المختبرات مستوى رابع