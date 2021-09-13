المشتركة تكسر محاولة تسلل لمليشيات الحوثي في قطاع كيلو 16 بالحديدة وتكبدها خسائر فادحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

كسرت القوات المشتركة صباح الاثنين محاولة تسلل لمليشيات الحوثي في قطاع كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، وكبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن وحدات من القوات المشتركة المرابطة في القطاع رصدت محاولة تسلل لمجاميع مسلحة حوثية، وخاضت معها اشتباكات عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأكدت المصادر أن القوات المشتركة كبدت عناصر المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وكانت المليشيات الحوثية الموالية لإيران قد تلقت مؤخراً ضربات موجعة في قطاعات مختلفة من جبهات الحديدة، جراء خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية