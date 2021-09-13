مقاومة الحازمية في البيضاء تقصف بصواريخ الكاتيوشا معسكراً للحوثيين وتكبدهم خسائر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

شنت مقاومة جبهة الحازمية بمحافظة البيضاء (وسط اليمن)، قصفاً صاروخياً مكثفاً استهدف معسكراً للحوثيين في مديرية مكيراس.



وذكر مصدر ميداني، أن مقاومة الحازمية بمديرية الصومعة، استهدفت، الاثنين 13 سبتمبر/ أيلول، تجمعات للمليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً، في معسكر كريش بمديرية مكيراس بعدد من صواريخ الكاتيوشا.

وأكد أن القصف الصاروخي حقق إصابات مركزة ودقيقة وأوقع في صفوف المليشيا الحوثية خسائر بشرية فادحة.

وذكر المصدر، أنه شوهدت مركبات عسكرية للمليشيا تقوم بنقل قتلى وجرحى من داخل المعسكر.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصعيد المليشيا في عدد من جبهات المحافظة ومحاولتها إحداث اختراق الخطوط الأمامية للمقاومة