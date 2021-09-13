حضرموت.. تواصل الاحتجاجات وأحداث الفوضى تنديدًا بتردي الخدمات

تواصلت الاحتجاجات وأحداث الفوضى في مدينة المكلا عاصمة حضرموت ومُدن ساحلية أخرى بالمحافظة الواقعة (شرقي اليمن)، اليوم الأحد، للتنديد بانقطاع الكهرباء وتردي الخدمات.



وقال مصدر محلي لـ "يمن شباب نت:، "إن الاحتجاجات التي اندلعت منذ أيام في مدينة المكلا، توسعت بشكل كبير لتشمل مختلف أحياء مدينة المكلا ومدن أخرى بالساحل".



وأضاف المصدر، أن "الاحتجاجات التي يشارك فيها مواطنون وطلاب المدارس والثانويات، نحت منحى فوضوي في بعض الأحياء تمثل ذلك بتعطيل المحتجين للحياة العامة وإغلاق الشوارع والمحلات التجارية والتعدي على المؤسسات العامة".



وأوضح، أن المحتجين أضرموا النيران في ثانوية الميناء بمدينة المكلا، ماأدى إلى إحراق مقصفها.





وفي مديرية غيل باوزير (شمال شرق المكلا) خرجت تظاهرات طلابية وتشير المصادر إلى تدخل قوات أمنية وعسكرية بإطلاق النار الحي لتفريقها ماأدى إلى إصابة أحدهم.



ومنذ أيام تشهد مدينة المكلا و مدن أخرى في ساحل حضرموت احتجاجات غاضبة بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وانهيار العملة المحلية، وتردي الخدمات الأساسية.