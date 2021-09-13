محافظ حضرموت يبحث مع مركز الخبراء الإسكندنافيون آفاق التعاون المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

أجرى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اتصالاً عبر التقنية المرئية، برئيس مجلس إدارة مركز الخبراء الإسكندنافيون الدكتور المهندس عزمي العيسى، لبحث آفاق التعاون المشترك بين السلطة بحضرموت والمركز في مجال مشاريع البنية التحتية.



وناقش اللقاء الذي شاركت فيه مديرة العمليات بالمركز المهندسة مريم الجودر، جملة من المشاريع الضرورية والملحة في محافظة حضرموت، في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية، وآلية ترجمتها على الواقع في سبيل تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.

واستعرض المحافظ البحسني جهود قيادة السلطة المحلية وتدخلاتها في إقامة العديد من المشاريع الهامة والحيوية وفي مختلف القطاعات، سعيًا منها للإسهام في تحسين الخدمات للمواطنين، إلى جانب المشاريع التنموية، وتشجيع ودعم المشاريع الاستثمارية بالمحافظة في مختلف المجالات، مؤكدًا أن حضرموت تتميز عن غيرها من المحافظات باستقرار الأمن، وسلمية مجتمعها، ومساحتها الشاسعة المترامية الأطراف، الأمر الذي يساعد على إقامة المشاريع فيها.

بدوره أعطى الدكتور المهندس عزمي، شرحًا تفصيليًا عن مركز الخبراء الإسكندنافيون واختصاصات مجال عمله، والإسهامات الممكنة في عملية التطوير العقاري والبنية التحتية للمحافظة، إلى جانب عملية التأهيل والتدريب لكوار المحافظة في مجال تخصصات المركز.

وأكد الجانبان أهمية تطوير محافظة حضرموت في جوانب تخصصات المركز، واستمرار عملية التواصل بين السلطة المحلية وقيادة المركز، ورفع أولويات المحافظة من المشاريع للبدء في عملية وضع الدراسات لها وتنفيذها.