الكثيري ورئيس جامعة سيئون يدشنان العام الجامعي الجديد 2021م – 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

دشّن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عصام حبريش الكثيري ومعه رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري، والمدير العام للأمن والشرطة بحضرموت الوادي والصحراء العميد مبارك احمد العوبثاني، اليوم، بدء العام الجامعي الجديد 2021م – 2022 في جميع كليات الجامعة.



وخلال عملية التدشين في كلية التربية والآداب والبنات والعلوم التطبيقية والعلوم الإدارية التي حضرها نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أ. د. محمد عثمان العمودي، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية أ . د عبدالله محمد بن شهاب، ونائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب د. عمر عبود عقيلان، والأمين العام للجامعة الأستاذ مدرك الجابري وعمداء الكليات ونوابهم، طاف الوكيل الكثيري ورئيس الجامعة بالقاعات الدراسية مطلعين على مستوى الانضباط والحضور في أول يوم دراسي تشهده جامعة سيئون حسب التقويم الجامعي المحدّد، مشيدين بنسبة الحضور العالية من الكادر التدريسي والطلاب والطالبات، ومستوى التحضيرات والتجهيزات من عمادة الكليات لبدء هذا العام الجامعي 2021م – 2022م بوتيرة عالية تعكس مستوى المسؤولية التعليمية والجدّية في الدراسة الجامعية، متمنين أن يكون هذا العام حافلا بالعطاء والانتظام والتفاعل، وداعين جميع الطلاب والطالبات إلى بذل المزيد من الجهد، والاستفادة من مكتبة الكلية لأهمية ذلك في التطوير الذاتي وصقل شخصية الطالب.

كما تبادل الوكيل الكثيري مع رئيس الجامعة أطراف الحديث حول بعض الأمور والمتطلبات الداعمة لانتظام الدراسة الجامعية بشكلٍ أفضل، سيما وأن هذا العام الجديد قد تميّز ببرنامج الدراسات العليا الدكتوراه، مؤكدين على أهمية دور الجامعة والتعليم وتأثيره في خدمة المجتمع والنهوض به