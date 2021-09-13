أمن لودر يقوم بتنفيذ حملة أمنية لتنظيم السوق والخط الدائري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

الخليج 365 - أبين

نفذت قوات امن لودر بمشاركة القوات المشتركة حملة أمنية واسعة بقيادة مدير امن لودر المقدم / عادل محمد العوسجي" لتنظيم حركة سوق لودر والخط الدائري بالذات من العوائق التي تعرقل حركة سير السيارات إضافة الى رفع بسطات الباعة المنتشرين على جنبات الشارع الدائري ومنع توقيف الدرجات النارية الخاطئ فيه والذي عاق حركة سير السيارات والمارة خاصة أن هذا الشارع هو الشارع المؤدي الى المستشفى العام وهو ما قد يسبب عرقلة حركة السير أمام المرضى والحالات الطارئة



حيث باشرت الحملة عملها يوم أمس وستستمر حسب تصريح مدير أمن لودر لمدة أسبوع كامل حتى يمتثل الجميع للنظام والقانون وإعطاء الطريق حقه أمام المارة.

هذا وقد نالت هذه الحملة أرتياحاً واسعا في صفوف كثير من المواطنين وطالبوا باستمرارها .. شاكرين جهود إدارة أمن لودر في تنفيذ مثل هذه الحملات.