الأجهزة الامنية بمديرية تريم تلقي القبض على متهمين بسرقة جوالات ومحاولة لسرقة سيارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

ألقت الاجهزة الأمنية بمديرية تريم بمحافظة حضرموت القبض على ستة اشخاص متهمين بسرقة جوالات ومحاوله لسرقة سيارة هايكلس.



وقالت شرطة تريم في بيان لها بانها تلقت بلاغ من احد المواطنين يفيد بتعرضه سرقة جواله من المحل التابع له الواقع بجانب ملعب نادي الوحدة ، مشيرة بانها تفاعلت مع البلاغ بسرعة رصد المتهمين ومتابعة تحركاتهم وكشف هويتهم تكللت بضبط المتهم الاولى الذي يدعى ( ه‍ ، ر ، ب) يسكن تريم.

وأفاد المتهم خلال التحقيق بوجود عصابة معه تساعده في سرقة الجوالات وعددهم خمسة أشخاص تم متابعتهم ورصدهم من قبل التحريات تكللت بالقبض عليهم وهم من ابناء تريم اعمارهم متفاوته مابين ١٧- ٢١ عام بحوزتهم سبعة جوالات مسروقة ثلاثه نوع ردمي واثنين LT واثنين سامسونج ، حيث تم إحالة المتهمين للنيابة العامة لينالو جزاهم العادل.

وفي سياق متصل ألقى أمن وشرطة مديرية تريم القبض على شخص قام بمحاولة سرقة سيارة نوع هايلكس غمارتين عن طريق ربط الاسلاك عشوائي وهروبه عند اكتشافه من قبل مالك السيارة ، حيث قامت دورية أمنية بالقبض عليه بعد عملية تحريات واسعه من قبل قسمي البحث والتحريات