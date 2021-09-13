اجتماع استثنائي مصغر لقيادات مؤتمر حضرموت الجامع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

عقد اليوم بمدينة المكلا اجتماع استثنائي مصغر ضم رئيس مؤتمر حضرموت الجامع ونوابه والقائم بإعمال الأمين العام، والأمين العام المساعد لشؤون الساحل والهضبة .



واستعرض الاجتماع الأوضاع والمستجدات الراهنة، وخاصة تداعيات تدني مستوى الخدمات الاساسية المتفاقمة جراء الانقطاعات المستمرة للتيار الكهرباء وتموينات المياه , وحرمان المواطنين من أبسط الحقوق , وما آل إليه التدهور الاقتصادي من انعكاسات الوخيمة على حياتهم المعيشية , في ظل غياب تدخلات الحكومة ومعالجاتها لهذه الملفات وتوفير متطلباتها .

وشدد الاجتماع على ضرورة أن تقوم الحكومة كجهة مسؤولة بواجباتها كاملة تجاه الجوانب الخدمية والمعيشية للمواطنين ورفع وطأة معاناتهم الشديدة , ووقف الانهيار المخيف للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية الذي ضاعف من مشكلات المواطنين وعجزهم عن الإيفاء بمتطلباتهم الحياتية والمعيشية جراء ارتفاع الاسعار , مؤكدًا بأن استمرار هذا الوضع البائس والفوضوي سيكون لمؤتمر حضرموت الجامع الموقف الحاسم , الذي يلبي تطلعات المواطنين.

وجدد الاجتماع التأكيد على اهمية النأي بحضرموت بعيدًا عن الصراعات السياسية والعسكرية التي تهدد حالة الأمن والاستقرار , من خلال أسناد المهام الأمنية والعسكرية لأبنائها على كامل ترابها , وفي ذات السياق عدم الزج بالمواطنين لتعطيل الممتلكات العامة والخاصة وأضرار بها.