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اجتماع استثنائي مصغر لقيادات مؤتمر حضرموت الجامع

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اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

عقد اليوم بمدينة المكلا اجتماع استثنائي مصغر ضم رئيس  مؤتمر حضرموت الجامع ونوابه والقائم بإعمال الأمين العام، والأمين العام المساعد لشؤون الساحل والهضبة .

 

واستعرض الاجتماع الأوضاع والمستجدات الراهنة، وخاصة تداعيات تدني مستوى الخدمات الاساسية المتفاقمة جراء الانقطاعات المستمرة للتيار الكهرباء وتموينات المياه , وحرمان المواطنين من أبسط الحقوق , وما آل إليه التدهور الاقتصادي من انعكاسات الوخيمة على حياتهم المعيشية , في ظل غياب تدخلات الحكومة ومعالجاتها لهذه الملفات وتوفير متطلباتها .

 

وشدد الاجتماع على ضرورة أن تقوم الحكومة كجهة مسؤولة بواجباتها كاملة تجاه الجوانب الخدمية والمعيشية للمواطنين ورفع وطأة معاناتهم الشديدة , ووقف الانهيار المخيف للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية الذي ضاعف من مشكلات المواطنين وعجزهم عن الإيفاء بمتطلباتهم الحياتية والمعيشية جراء ارتفاع الاسعار , مؤكدًا بأن استمرار هذا الوضع البائس والفوضوي سيكون لمؤتمر حضرموت الجامع الموقف الحاسم , الذي يلبي تطلعات المواطنين.

 

وجدد الاجتماع التأكيد على اهمية النأي بحضرموت بعيدًا عن الصراعات السياسية والعسكرية التي تهدد حالة الأمن والاستقرار , من خلال أسناد المهام الأمنية والعسكرية لأبنائها على كامل ترابها , وفي ذات السياق عدم الزج بالمواطنين لتعطيل الممتلكات العامة والخاصة وأضرار بها.  

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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