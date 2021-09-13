شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حيدان يترأس اجتماعاً مع وكلاء وزارة الداخلية للإطلاع على سير العمل في القطاعات والإدارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

ترأس وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم، بسيئون اجتماعاً بوكلاء وزارة الداخلية للإطلاع على سير العمل في القطاعات والإدارات بالوزارة.



وفي الاجتماع الذي ضم وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد عبود الشريف ووكلاء الوزارة لقطاع الأمن والشرطة اللواء ركن محمد مساعد الأمير، والموارد البشرية اللواء ركن محمد عبدالحميد الحمادي وقطاع الخدمات اللواء عبدالماجد البرك العامري، نقل وزير الداخلية تحيات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.

واستعرض وزير الداخلية، نتائج زيارته للمملكة العربية السعودية ولقاءاته مع رئيس الجمهورية والحكومة وعدد من سفراء الدول الصديقة لاطلاعهم على الأوضاع الأمنية ومناقشة سبل تعزيز الأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة ,متطرقا إلى جهود الوزارة في جوانب الإصلاح المالي والإداري وتعزيز الأداء الأمني في مختلف القطاعات.