إعلام قوات الحزام الأمني ينفي مزاعم تورطه بإعتقال طلاب من مطار عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

الخليج 365 - متابعات

كشف المكتب الإعلامي لقوات الحزام الامني بالعاصمة عدن حقيقة مزاعم تم تداولها حول علاقة قوات حزام عدن باعتقال طلاب يمنيين وصلوا عبر مطار عدن الدولي قبل أيام، نافيا بشكل قطعي صحة تلك المزاعم والاشاعات المغرضة.



وأشار بأن تلك المزاعم بدأت بتداول منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت عن إعتقال طال أربعة طلاب يمنيين وصلوا عبر مطار عدن الدولي، ليقوم أخر يحمل صفة رئيس منظمة حقوقية بحشر اسم قوات الحزام الامني بعدن، على الرغم أن قوات الحزام الامني ليس لها علاقة بأمن مطار عدن ولا تتدخل بالمهام الأمنية للمطار.

واستغرب المكتب الاعلامي من إقحام اسم قوات الحزام الامني من قبل تلك الأبواق، مجدداً التأكيد أن أمن المطار وشرطة عدن هي الجهات الأمنية المسؤولة عن تنفيذ أي إجراءات من هذا النوع في مطار عدن