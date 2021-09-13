شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة ليوم الأحد.



وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

بلغ اجمالي الحالات المؤكدة بمرض فيروس كورونا لهذا اليوم 11 حالة موزعة كالتالي :

4 حالات من مديرية المكلا

الحالة 1 لذكر يبلغ من العمر 65 عام من منطقة فوة الإنشاءات

الحالة 2 لذكر يبلغ من العمر 62 عام من منطقة الخزان

الحالة 3 لذكر يبلغ من العمر 58 عام من منطقة 40 شقة

الحالة 4 لذكر يبلغ من العمر 71 عام من منطقة امبيخة

حالتان من مديرية غيل باوزير

الحالة 5 لأنثى تبلغ من العمر 70 عام

الحالة 6 لأنثى تبلغ من العمر 65 عام

حالتين من مديرية غيل بن يمين

الحالة 7 لذكر يبلغ من العمر 25 عام

الحالة 8 لذكر يبلغ من العمر 30 عام

3حالات وافدة من م شبوة

الحالة 9 لذكر يبلغ من العمر 70 عام

الحالة 10 لذكر يبلغ من العمر 70 عام

الحالة 11 لأنثى تبلغ من العمر 30 عام

10 حالات تعاف جديدة من مديرية المكلا بعد تلقيهم العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل

3 حالات وفاة جديدة

حالتين من مديرية المكلا

الحالة 1 لذكر يبلغ من العمر 65 عام من منطقة فوة القديمة

الحالة 2 لذكر يبلغ من العمر 62 عام من منطقة الخزان

الحالتين توفيت في فترة تلقيهم العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا

حالة من مديرية غيل باوزير

الحالة 3 لانثى تبلغ من العمر 65 عام

اجمالي الحالات النشطة 231 حالة نشطة

209 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة

6 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا

16 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض الجريري