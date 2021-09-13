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وزارة الصحة تطلق حملة التحصين ضد فيروس كورونا 

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المنامة - ياسر ابراهيم - أطلقت وزارة الصحة والسكان، الأحد، حملة التحصين الوقائية ضد فيروس ، وتستهدف أكثر من 19 ألف شخص.

الحملة التي دشنها وكيل الوزارة الدكتور علي الوليدي، ووكيل محافظة عدن محمد الشاذلي، تستهدف الطواقم الطبية وذوي الأمراض المزمنة وكبار السن فوق ٥٥ عاما الذين لم يحصلوا على اللقاح في الجولة الأولى. 

وحسب وكالة سبأ، فأن الحملة تستهدف أيضًا الكادر التربوي والتعليمي واللاجئين والنازحين فوق سن الـ ١٨عاما، والمهاجرين والعاملين في المنافذ البحرية والبرية والجوية.

وأوضح الدكتور الوليدي ان الوزارة بانتظار وصول دفعة أخرى من لقاح استرازينيكا، مشددا على ضرورة العمل بالإجراءات الاحترازية لمجابهة الموجة الثالثة من كورونا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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