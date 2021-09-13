امرأة في "إب" تشعل النار في جسدها بسبب عنف زوجها

المنامة - ياسر ابراهيم - أشعلت امرأة يمنية، يوم الأحد، النار في نفسها؛ نتيجة عنف زوجها، الذي يعمل لدى جماعة الحوثي، في محافظة إب، وسط اليمن.

وحسب ناشطون على وسائل التواصل، "فأن امرأة أشعلت النار في جسدها ردًا على أخذ أولادها من قبل زوجها، وكذا القيام بضربها بشكل مستمر، وأنها فشلت في إحراق نفسها، وتمّ نقلها إلى مستشفى جبلة لتلقي العلاج".

وأوضح الناشطون، أن "الزوج الذي يعمل جنديًا تابعا لمليشيا الحوثي في إدارة أمن جامعة إب، متزوج بامرأتين، تسكن كل واحد منهن في غرفة من غرف السكن الذي يقطنه، وأن إحدى الزوجات لديها أطفال، والأخرى لا تنجب".

وأشاروا إلى "أن الزوج قام بأخذ أطفال الزوجة والذهاب بهم إلى الزوجة الأخرى التي لا تنجب بالقوة، ولم يكتفِ بذلك؛ بل قام بتهديدها وضربها، الأمر الذي دفع المرأة إلى إشعال النار في جسدها انتقامًا لمعاملة زوجها القاسية لها".

المصادر أكدت "أن المرأة تخضع حاليًا للعلاج في مستشفى جبلة، حيث يقوم الزوج بزيارتها ليس للاطمئنان عليها؛ ولكن لتهديدها بأنه سيأخذ أطفالها، وكذا طفلها الذي في باطنها، وإعادتها إلى منزل زوجته.

