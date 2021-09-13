مقتل وإصابة شخصين بانفجار لغم حوثي في الجوف

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل شاب وأصيب آخر إثر انفجار لغم حوثي في مديرية خب الشعف شرق محافظة الجوف، شمالي شرق اليمن



وقالت مصادر محلية، إن اللغم انفجر بالضحايا في الطريق العام الرابط بمنطقة اليتمة ومحافظة مأرب المجاورة للجوف.



وتسببت الألغام الحوثية التي زرعتها المليشيا في الطرقات والأراضي الزراعية وحول آبار المياه والمناطق المأهولة بالسكان، بمقتل وإصابة المدنيين في محافظة الجوف خلال السنوات الماضية.



مسام: نزع 1184 لغماً وذخيرة



أعلن مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، الأحد، نزع 1184 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر الجاري.



وقال في حسابه على تويتر، إن الفرق الميدانية نزعت منذ بداية الشهر ولغاية 10 منه 2679 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.



وأضاف أن فرق المشروع تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تطهير 279874 مترا مربعا من الأراضي اليمنية.



وارتفع أعداد الألغام والعبوات الناسفة التي نزعها البرنامج منذ انطلاقه إلى 273954 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

