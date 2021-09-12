طارق صالح: أفشلنا مخطط 11 سبتمبر الإيراني في المخا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن قائد المقاومة الوطنية العميد طارق محمد عبدالله صالح أمس السبت، إفشال القوات المشتركة مخطط 11 سبتمبر(أيلول) الحوثي الإيراني لتدمير ميناء المخا، أقدم موانئ البحر الأحمر بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مؤكداً أن الميليشيا ترسل أدوات الدمار ويتخطفها الرجال قبل أن تحقق أهدافها.



ووفقاً لصحيفة عكاظ السعودية، صالح في تغريدات على حسابه في تويتر: "تفقدت مرافق ميناء المخا وتأكدت من فشل مخطط 11 سبتمبر الحوثي الإيراني، الذي أراد مسح مشروعنا الوطني المتمثل في إحياء أقدم موانئ البحر الأحمر وإعادته للجاهزية لخدمة اليمن واليمنيين".

ومن جهته، قال مدير الميناء الدكتور عبدالملك الشرعبي، إن الميليشيات الحوثية الإجرامية استهدفت الميناء بالصواريخ والطائرات المسيرة، ما أدى إلى اشتعال النار في صهاريج وهناجر الميناء وإلحاق أضرار متعددة داخل الميناء، مؤكداً عدم وقوع خسائر بشرية.

ولفت إلى أن الترتيبات كانت جارية لإعادة تشغيل الميناء بشكل رسمي، بحضور وفد حكومي من وزارة النقل والجمارك والزراعة وعدد من ممثلي الوزارات والمكاتب الحكومية.

وأكد أن قصف الميناء المدني يعد عملاً إجرامياً من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، التي تسعى إلى تعطيل الميناء بعد أشهر من إصلاح الأضرار الناجمة عن الحرب التي أشعلتها وبداية استقبال السفن التجارية.