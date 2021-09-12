شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي بوفاة المناضل عبدالله محمد الهيثمي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة الى محمد وجمال عبدالله الهيثمي بوفاة والدهم المناضل عبدالله محمد الهيثمي.
واشار الرئيس في برقيته الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية وادواره العملية طوال مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء.. معبرا عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.