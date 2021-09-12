بن بريك يناقش مع فريق مشاورات شباب عدن وضع العملية التعليمية في الجنوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم في مقر الجمعية مع فريق مشاورات شباب عدن الخاص بالجانب التعليمي، مسألة التعليم وما آلت إليه العملية التعليمية في جميع مدارس محافظات الجنوب، وكيفية وضع الحلول التي تساعد وتساهم في الارتقاء بعملية التعليم وانتشاله من الوضع الذي وصل إليه في الأونة الأخيرة.



وفي اللقاء، جرى بحضور حنان فارع ، نائب رئيس لجنة التربية والتعليم العام والفني في الجمعية ومروان عبدالله الشاعري، نائب رئيس لجنة الشهداء والجرحى في الجمعية، عضو في الفريق ، شدد اللواء بن بريك، على ضرورة الاهتمام وتكريس كل الجهود لهذا القطاع، كونه من أهم القطاعات الخدمية التي به تبنى الأوطان وتستقيم الأمة، وبانهياره ينهار الحاضر والمستقبل وينشىء جيل غير مثقف وواعي.

كما شدد رئيس الجمعية خلال اللقاء، على ضرورة تعزيز دور المعلم وإعادة هيبته التي فقدها بشكل ممنهج من قبل بعض الجهات المعادية للعملية التعليمية.

وأشار اللواء أحمد سعيد، إلى النجاحات التي حققها صندوق دعم التعليم في محافظة حضرموت، وكيفية نقل تلك التجربة وتطبيقها في العاصمة عدن لتحسين وضع التعليم والارتقاء به..

من جانبه شكر فريق مشاورات شباب عدن الخاص بالجانب التعليمي، اللواء بن بريك، على رحابة صدره وعلى اهتمام قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ممثلة بعيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بقطاع التعليم وتذليل الصعاب أمام عمل الفريق لتحسين وضع التعليم.

حضر اللقاء من فريق مشاورات شباب عدن الأخوه: ايهاب أحمد مجاهد وأمين محمد أحمد .