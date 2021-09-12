الزُبيدي يلتقي مدير عام مكتب الثقافة بالعاصمة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، بالعاصمة عدن، مدير عام مكتب الثقافة بالعاصمة عدن رندا عكبور.



وناقش اللقاء، الأوضاع الثقافية على كافة المستويات في العاصمة عدن، والصعوبات التي حالت دون التطور المأمول في الجانب الثقافي، وأهم السُبل التي من شأنها النهوض بالواقع الثقافي بعدن.

وخلال اللقاء، أكد الزُبيدي على أن المجلس الانتقالي الجنوبي، يضع الجانب الثقافي نصب عينيه، باعتبار أن الثقافة أحد الأركان الرئيسية، والصلبة في بناء دولة الجنوب الفيدرالية المنشودة.

ونوه بأن وعي أي مُجتمع يُقاس من خلال مستوى ثقافته، باعتباره أحد أهم جوانب الحياة في أي مُجتمع، مُشيرًا إلى أن الجنوب عامة، والعاصمة عدن خاصة، كانا يتبؤان مراكز مُتقدمة في الجانب الثقافي، غير أن ممارسات نظام صنعاء المُتعمدة ضد الثقافة في الجنوب حالت دون استمراريتها.

بدورها، شكرت مدير مكتب الثقافة بالعاصمة عدن الأستاذة رندا عكبور، الرئيس الزُبيدي على سعة صدره، وكذا على الاهتمام الكبير الذي يوليه بالجانب الثقافي.

وفي الختام قدمت عكبور، للزُبيدي، شرحًا كاملًا لمستوى عمل مكتب الثقافة بالعاصمة عدن، والصعوبات التي واجهته خلال الفترة السابقة، مُطلعةً الرئيس الزُبيدي على أهم الأعمال التي يعتزم المكتب تنفيذها في الفترة المقبلة.