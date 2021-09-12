بلادنا تسجل ثاني أكبر حصيلة إصابات ووفيات بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت بلادنا اليوم الأحد ثاني أكبر حصيلة إصابات ووفيات يومية بفيروس كورونا خلال موجة ثالثة من الجائحة.



وذكرت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا أنه تم تسجيل 56 إصابة جديدة بكوفيد-19 و15 حالة وفاة في ثاني أكبر حصيلة رسمية معلنة بالفيروس خلال الموجة الثالثة وفي أقل من أسبوعين، مقارنة مع 52 إصابة و8 وفاة يوم السبت.

وكانت بلادنا سجلت في الثالث من سبتمبر 67 إصابة و27 وفاة في أكبر حصيلة إصابات ووفيات بكورونا خلال موجة التفشي الجديدة.