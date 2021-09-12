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بلادنا تسجل ثاني أكبر حصيلة إصابات ووفيات بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

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سجلت بلادنا اليوم الأحد ثاني أكبر حصيلة إصابات ووفيات يومية بفيروس خلال موجة ثالثة من الجائحة.

 

وذكرت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا أنه تم تسجيل 56 إصابة جديدة بكوفيد-19 و15 حالة وفاة في ثاني أكبر حصيلة رسمية معلنة بالفيروس خلال الموجة الثالثة وفي أقل من أسبوعين، مقارنة مع 52 إصابة و8 وفاة يوم السبت.

 

وكانت بلادنا سجلت في الثالث من سبتمبر 67 إصابة و27 وفاة في أكبر حصيلة إصابات ووفيات بكورونا خلال موجة التفشي الجديدة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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