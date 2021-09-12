شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر احتجاجات شعبية واسعة في المكلا إثر تردي الأوضاع والكهرباء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

أغلق محجتجون غاضبون بعض الطرقات العامة في المكلا، اليوم، احتجاجا على الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشه المواطن جراء الانهيار المتسارع في اسعار العملة المحلية مقابل بقية العملات وارتفاع اسعار المواد الاساسية للغذاء والمشتقات النفطية.



الاحتجاجات الشعبية التي طالبت بوضع حد فاصل للاوضاع المزرية طالبت ايضا بوضع حد لتدهور منظومة الكهرباء ايضا في المحافظة التي تشهد هي الاخرى انهيار مريع وكذا بقية الخدمات.

وعلى صعيد آخر، طالب محتجون اخرين اصدار توجيهات بايقاف العملية التعليمية لفترة مؤقتة نظرا لاشتداد درجات الحرارة هذه الايام مع الرطوبة الشديدة التي تسبب اختناقات بين الطلبة اسوة بتوجيهات العاصمة عدن.