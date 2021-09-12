شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجعدي: ليس هناك على الإطلاق أسوأ ممن يستغلون دماء الضحايا للمتاجرة بها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

الخليج 365 - متابعات

أعتبر فضل الجعدي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي مساعد الأمين العام في الأمانة العامة للمجلس انه "ليس هناك على الإطلاق أسوأ ممن يستغلون دماء الضحايا للمتاجرة بها"



وقال الجعدي في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" : ليس هناك على الإطلاق أسوأ ممن يستغلون دماء الضحايا للمتاجرة بها لتحقيق أغراض سياسية قذرة وبالطريقة التي تعودوا تجييرها لمصالحهم".

وأضاف: لكنهم في الوقت ذاته يغفلون عن جرائمهم الوحشية مع سبق الإصرار والترصد ، وجرائم قتل اصيل الجبزي وعدنان الحمادي وعائلة الحرق ليست ببعيدة .!