نائب الرئيس يعزي في وفاة الشيخ علي الواحدي والشيخ عبدالله بن فريد العولقي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى محمد علي الواحدي وإخوانه، عزاهم فيها بوفاة والدهم الشيخ علي بن محمد بن سعيد الواحدي، والذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية وإسهاماته في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين.

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وكافة آل الواحدي،، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما بعث نائب رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالله بن فريد بن محسن العولقي، والذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والأدوار النضالية والمجتمعية.

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأقاربه ومحبيه وكافة قبائل العوالق، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.