االرئيس هادي يعزي بوفاة الشيخ علي الواحدي والشيخ عبدالله العولقي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى محمد علي الواحدي وإخوانه، بوفاة والدهم الشيخ علي بن محمد بن سعيد الواحدي، والذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء.



وأشاد الرئيس في البرقية، بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية وإسهاماته في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين.

كما بعث رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالله بن فريد بن محسن العولقي، والذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والأدوار النضالية والمجتمعية.

وعبر، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيدان وأقاربهما، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنهما فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.