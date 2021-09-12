شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مسام" ينتزع 1,184 لغماً وعبوة ناسفة في اليمن خلال أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر، من انتزاع 1,184 لغماً زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، في مختلف مناطق اليمن، منها 7 ألغام مضادة للأفراد، و641 لغماً مضاداً للدبابات، و527 ذخيرة غير متفجرة، و9 عبوات ناسفة.



وبذلك يرتفع عدد الألغام التي تم نزعها خلالها هذا الشهر إلى 2,679 لغماً، ليصبح إجمالي ما تم نزعه منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن 273 ألفاً و954 لغماً.