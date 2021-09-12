مدير عام حصوين يقيم مأدبة عشاء لبطل دوري المديرية ويعد بمكافأة مالية للاعبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

أقام مدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر عبدالله الأسد، مساء أمس مأدبة عشاء، على شرف إدارة وأعضاء فريق حصوين، احتفاء بتحقيقه لقب بطولة المديرية 2021م/2022م، بحضور إدارة نادي فرتك منظم البطولة ممثلة بنائب رئيسه الأستاذ عبدالهادي قاسم، وعدد من الشخصيات الاجتماعية والرياضية بحصوين.



وهنأ الأسد فريق النمور وجماهيره، التتويج بلقب دوري المديرية، مشيداً بالجهود المبذولة من إدارة الفريق بقيادة الكابتن المخضرم محمد محسن جبلي، و أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين، وقال: إن نجاح البطولة كان ثمرة لعمل ميداني متواصل وشاق تقف خلفه سواعد المخلصين من قيادة النادي، والجنود المجهولين من عشاق المستديرة، الذين كانوا جزءاً أساسيا ًمن هذا النجاح الباهر والتنظيم المتميز للبطولة.

وكان الشيخ ياسر عبدالله الأسد مدير عام المديرية أعلن عن مكافأة مالية للبطل فريق حصوين بمبلغ(1000000) مليون ريال، و(500000) خمسمائة ألف ريال للوصيف فريق صقر.

يشار إلى أن فريق حصوين توج بلقب بطولة المديرية، بعد انتزاعه فوزاً صعباً على شقيقه صقر في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس الجمعة على ملعب الشهيد عبدالخالق بقديفوت، وتسجيله أربعة أهداف مقابل هدفين بركلات الترجيح الحاسمة، بعد انقضاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي بينهما.