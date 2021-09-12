اجتماع بمديرية المسيلة يناقش آلية تنظيم عملية الاصطياد السمكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع نظمه مركز الإنزال السمكي بمديرية المسيلة محافظة المهرة، وضم رؤساء الجمعيات السمكية ومالكي وحدات الإنتاج السمكي، أوضاع الثروة السمكية، واهمية حفظها من العبث والجرف العشوائي.



واكد مدير مديرية المسيلة فضل الدحيمي، على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على الثروة السمكية، مشدداً على تطبيق القرارات واللوائح التي تم إقرارها من قبل الهيئة العامة للمصائد السمكية بالمحافظة.

فيما أشار مدير مركز الإنزال السمكي بالمديرية سعيد الدحيمي، الى أهمية وضع آلية لتنظم عملية الاصطياد السمكي بالمديرية وتحافظ على الثروة السمكية من العبث الذي سيؤدي إلى انقراضها.

وشكل الاجتماع لجنة لصياغة آلية عمل تنظم عملية الاصطياد، وعرضها على السلطة المحلية بالمديرية لإقرارها وتعميمها على صيادي المديرية للعمل على تطبيقها.