اليمن تشارك في اجتماع اللجنة المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم النقل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

شاركت اليمن في اجتماع اللجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية، المنعقدة اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة.



مثل اليمن في الاجتماع وكيل وزارة النقل فضل العبادي والقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري علي محروق.

وكرس الاجتماع لمناقشة الملاحظات والتحفظات المقدمة من الدول الاعضاء في شؤون التشريعات واللوائح المنظمة لنقل البري، والاجراءات والقرارات المتخذة بشأن تفعيل اتفاقيات تسهيل انتقال الركاب بين الدول العربية وغيرها.