لقاء بعدن يناقش آليات التعاون بين الاتصالات والغرفة التجارية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش لقاء عقد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج، مع رئيس الغرفة التجارية والصناعية ابوبكر باعبيد، آليات التعاون وتنشيط الاستثمارات المشتركة بين الوزارة والغرفة التجارية.



وتطرق الوزير إلى الإجراءات التي نفذتها الوزارة في جوانب تنظيم البناء المؤسسي والهيكلي بكافة فروعها بالمحافظات المحررة عبر استخدام التقنيات الحديثة وإطلاق مبادرات التعليم الافتراضي وخدمات الفيبر اوبتك "الالياف الضوئية" لمختلف المؤسسات والمدن السكنية..منوهاً الى البدء بتنفيذ المرحلة الاولى لتوسعة مشروع خدمة "عدن نت" والتي ستشمل فتح التسجيل لمشتركين جدد في خدمة الانترنت من الجيل الرابع.

وأوضح، أن لدى الوزارة خطة استراتيجية طموحة تشمل الكثير من المشاريع التكنولوجية المتخصصة ما يجعلها بحاجة لإشراك القطاع الخاص في تنفيذها.

ولفت وزير الاتصالات الى التحديات التي تواجه مختلف المؤسسات والهيئات التابعة للاتصالات نتيجة تعقيدات الوضع الراهن وجهود الوزارة لوضع الخطط البديلة الذي تنسجم مع الاحتياجات المتزايدة لخدمات الاتصالات والانترنت لمختلف الجهات الرسمية والخاصة وفق الامكانيات المتاحة.. مؤكداً جاهزية الوزارة لمناقشة الاشكاليات ذات الصلة بعملها والتي تخص بالقطاع التجاري وتقديم التسهيلات وتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة وفق ضوابط محددة.

من جانبه اكد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، أهمية توطيد العلاقة التكاملية بين الغرفة التجارية والوزارة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية بهذا الجانب وخلق مناخ مناسب للاستثمارات بما يحقق الفائدة و تحسين خدمة الاتصالات في المحافظات المحررة.