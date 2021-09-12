مختبر هيئة مستشفى مأرب يحصل على المركز الاول في دقة التحاليل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

حصل مختبر هيئة مستشفى مأرب العام على المركز الاول في ضبط الجودة ودقة التحاليل من برنامج الجودة العالمي التابع لشركة بايو سيستم السويسرية، من بين 20 مختبرا منافسا تابعا لهيئات ومستشفيات كبيرة على مستوى اليمن.



واوضح رئيس الهيئة الدكتور محمد القباطي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان النتائج جاءت بناء على فحص العينات العشوائية المرسلة للمتنافسين من قبل البرنامج في اغسطس الماضي والتي كانت معايير نتائجها من مختبر الهيئة مطابقة لمعايير النتائج لبرنامج الجودة في الشركة السويسرية.

ولفت الى ان قيادة الهيئة عملت خلال السنوات الماضية على تطوير الهيئة في مختلف المجالات وخاصة المختبرات من خلال توفير الاجهزة والتقنيات الحديثة في مجال المختبرات وتوسعته الى سبعة اقسام تضم( الدم العام، الكيمياء الحيوية، الهرمونات والفيروسات، الطفيليات، الجراثيم، بنك الدم، والاستقبال)، كما ان الهيئة ترتب حاليا لافتتاح قسم المناعة، ليصبح المختبر متكاملا ومركزيا ومتميزا، يخدم المحافظة واقليم سبأ ويوفر كافة الفحوصات في مختلف المجالات وبدقة عالية.

وأشار الدكتور القباطي الى ان الهيئة تمكنت من تطوير نظام العمل الى النظام الالي منذ استقبال العينة حتى تسليم النتائج، كما انشأت مختبرا اخرا في قسم الطوارئ مزودا بكافة التجهيزات.. اضافة الى استقطاب افضل الكوادر للعمل في المختبرات الى جانب التدريب والتأهيل المستمر للعاملين في المختبر.