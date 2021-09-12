معين عبدالملك: هجوم الحوثي الارهابي على ميناء المخا امتداد لتدميرها الممنهج للبنية التحتية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن الهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي الانقلابية بالصواريخ والطائرات المسيرة على ميناء المخا المدني بالتزامن مع استئناف نشاطه التجاري والانساني، يمثل امتداد لمسلسل إستهداف المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً للأعيان المدنية والتدمير الممنهج للبنية التحتية للاقتصاد الوطني.



وأشار رئيس الوزراء خلال استقباله اليوم السفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديرك هوف، إلى ان ميليشيا الحوثي ومن خلال هذا الهجوم الذي استهدف ميناء مدني ومخازن ومنشآت الميناء وبنيته التحتية، واحراق مخازن عدد من المنظمات الإغاثية العاملة في الساحل الغربي والبضائع الخاصة بالمستوردين، تصر على استمرار تعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية واشعالها للحرب أواخر العام 2014م.. داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإدانة الجرائم الحوثية وتصعيدها المستمر واتخاذ موقف حازم إزاءها، وعدم مقابلتها بالصمت.

وناقش اللقاء، مستجدات الوضع على الساحة الوطنية والتحركات السياسية مع تسلم المبعوث الأممي الجديد لمهامه، والضغط الدولي المطلوب لوقف التصعيد الحوثي ضد المدنيين والنازحين، واستهدافها المتكرر للاعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، وكذا الوضع الإنساني، وقضية خزان صافر النفطي واستمرار مليشيا الحوثي في التلاعب بهذا الملف الخطير، إضافة إلى جهود استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

وأشاد الدكتور معين عبدالملك، بالدور الهولندي الداعم للحكومة اليمنية في مختلف المجالات، واسنادها لتخفيف الوضع الإنساني.. مستعرضا التحديات القائمة والوضع الحرج للاقتصاد الوطني واهمية إعطائه الاولوية من قبل شركاء اليمن بصفته ضرورة عاجلة للتعامل مع الازمة الإنسانية والاستقرار السياسي.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على دعم الحكومة للمبعوث الاممي وحرصها على إنجاح مهمته في مسار استئناف عملية السلام وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا والمؤيدة دوليا.. مشدداً على ضرورة التحرك الدولي العاجل للضغط على ميليشيا الحوثي للسماح للفريق الأممي بصيانة وتفريغ خزان صافر النفطي وتجنيب اليمن والمنطقة تداعيات الكارثة المحتملة.

كما أشار إلى أنه لا يوجد بديل عن التزام الجميع بما نص عليه اتفاق الرياض، وحرص الحكومة رغم كل التحديات والتصعيد السياسي على التماسك وانتظام اعمالها، وتخفيف معاناة الشعب اليمني.

بدوره اعرب السفير الهولندي عن قلق بلاده من التصعيد الحوثي المستمر في مأرب و استهداف ميناء المخا، واعتبرها مؤشرات مقلقه لا تخدم عملية السلام.. مؤكدا استمرار دعم هولندا للحكومة اليمنية ومساندة جهودها لتخفيف الوضع الإنساني، وبناء شراكات فاعلة معها في هذا الجانب.