شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 6 حوثيين وإصابة آخرين إثر إحباط المشتركة محاولة تسلل لهم جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

قتل 6 عناصر من مليشيات الحوثي، وجرح آخرون، إثر إحباط القوات المشتركة محاولة تسلل في جبهة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.



وقال مصدر عسكري، إن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة مع مجاميع مسلحة تابعة للمليشيات الحوثية حاولت التسلل إلى الخطوط الأمامية لجبهات القتال.

وأكد المصدر، أن المواجهات أسفرت عن مصرع 6 حوثيين وجرح آخرين، فيما لاذ بقية العناصر بالفرار يجرون وراءهم أذيال الهزيمة والانكسار.

وتواصل مليشيات الحوثي تلقي الضربات الموجعة على أيدي القوات المشتركة في مختلف جبهات القتال في محافظة الحديدة جراء تصعيدها المستمر لنسف الهدنة الأممية وعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.