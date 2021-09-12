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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

نشرت السلطات الصحية في اليمن مستجدات فيروس كورونا خلال الساعات الماضية والتي جاءت على النحو التالي:

 

تسجيل (56) حالة إصابة مؤكدة

 

(17) حضرموت

 

(15) مأرب

 

(11) عدن

 

(6) البيضاء

 

(3) تعز

 

(3) شبوة

 

(1) الضالع

 

 

 

وتم تسجيل (35) حالة شفاء

 

(18) عدن

 

(12) حضرموت

 

(5) تعز

 

كما تم تسجيل (15) حالات وفاة

 

(10) عدن

 

(3) حضرموت

 

(1) المهرة

 

(1) شبوة

 

 

 

إجمالي الحالات المؤكدة (8414) منها (1584) وفاة و(5244) تعافي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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