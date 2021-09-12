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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021
الخليج 365 ـ خاص
نشرت السلطات الصحية في اليمن مستجدات فيروس كورونا خلال الساعات الماضية والتي جاءت على النحو التالي:
تسجيل (56) حالة إصابة مؤكدة
(17) حضرموت
(15) مأرب
(11) عدن
(6) البيضاء
(3) تعز
(3) شبوة
(1) الضالع
وتم تسجيل (35) حالة شفاء
(18) عدن
(12) حضرموت
(5) تعز
كما تم تسجيل (15) حالات وفاة
(10) عدن
(3) حضرموت
(1) المهرة
(1) شبوة
إجمالي الحالات المؤكدة (8414) منها (1584) وفاة و(5244) تعافي