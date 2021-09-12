الإعلان عن وفاة الفنان العدني محمد ناجي بن بريك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ عدن

أفادت مصادر محلية، في مدينة عدن، العاصمة اليمنية المؤقتة لليمن، اليوم الأحد، بأن الفنان والممثل العدني الشهير، محمد ناجي بن بريك، وافته المنية إثر صراع مع المرض.



ونعى نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، الفنان العدني، محمد ناجي بن بريك، الذي يناهز من العمر 55 عاما، والذي يتمتع بشعبية كبيرة في صفوف اليمنيين، خاصة أبناء محافظات جنوب اليمن.

وأشارت حسابات إخبارية ونشطاء إلى أن الفنان ابن بريك ”توفي بعد إصابته بمرض عضال، وتدهور حالته الصحية“ دون الكشف عن طبيعة ذلك المرض، أو الفترة التي قضاها فيه قبل الإعلان عن وفاته