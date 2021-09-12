الحكومة: هجوم الحوثيين على المخا تحد صارخ لجهود تخفيف الأزمة الإنسانية في البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

قالت الحكومة اليمنية الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي أمس السبت، على ميناء المخا "جنوب غربي"، تحد صارخ لجهود تخفيف الأزمة الإنسانية في البلاد، مشيرة الى احتراق مخازن عدد من المنظمات الإغاثية العاملة في الساحل الغربي والبضائع الخاصة بالمستوردين.



وقالت الحكومة في بيان لوزارة الخارجية "ان الهجوم الذي شنته مليشيات الحوثي، امس (السبت)، على ميناء المخا يعد تحدياً صارخاً لكل الجهود الدولية والأممية لتخفيف الأزمة الإنسانية والعمل على إنهاء الحرب في اليمن".

ودعت الحكومة في البيان الذي نشرته وكالة الانباء "سبأ"، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، الى إدانة الجرائم الحوثية واتخاذ موقف حازم إزاءها ومعاقبة مرتكبيها وعدم مقابلتها بالصمت.

واوضح البيان أن الهجوم الذي نفذ صباح اليوم، بصاروخ باليستي وخمس طائرات مسيرة مفخخة، أدى إلى إلحاق الدمار الهائل بمرافقه التشغيلية ومخازن المواد الغذائية، بعد جهود السلطة المحلية لإعادة تأهيل الميناء وتشغيله بصورة أولية لاستقبال المواد التجارية والمساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة المواطنين.

واكد أن الهجوم على منشأة مدنية ما كان ليحدث لولا إفلات هذه المليشيات المتمردة من العقاب عن جرائمها المتكررة في حق الشعب اليمني في مختلف مناطق اليمن.

واشار البيان، الى ان الهجوم الذي وصفه بالإرهابي الحوثي والذي جاء بالتزامن مع استئناف ميناء المخا لنشاطه التجاري، يمثل امتداداً لمسلسل استهداف المليشيا الحوثية للأعيان المدنية والتدمير الممنهج للبنية التحتية للاقتصاد الوطن