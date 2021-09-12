شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة آلية عمل العيادات المتنقلة لمشروع الرعاية الصحية بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماعا صحيا بمدينة سيئون اليوم، سير العمل في مشروع تعزيز الرعاية الصحية وإدارة الحالة، الذي يموله مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنفذ من قبل منظمة الأمين للمساندة الإنسانية.

واستعرض الاجتماع آلية عمل العيادات المتنقلة في مديريات حورة ووادي العين وشبام والقطن، لمسح وعلاج حالات سوء التغذية والآليات الجديدة، في تقديم الخدمات الصحية الأولية لكافة المستفيدين.