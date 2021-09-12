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مناقشة آلية عمل العيادات المتنقلة لمشروع الرعاية الصحية بوادي حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

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ناقش اجتماعا صحيا بمدينة سيئون اليوم، سير العمل في مشروع تعزيز الرعاية الصحية وإدارة الحالة، الذي يموله مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنفذ من قبل منظمة الأمين للمساندة الإنسانية.

 

واستعرض الاجتماع آلية عمل العيادات المتنقلة في مديريات حورة ووادي العين وشبام والقطن، لمسح وعلاج حالات سوء التغذية والآليات الجديدة، في تقديم الخدمات الصحية الأولية لكافة المستفيدين.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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