احتجاجات غاضبة في المكلا بحضرموت تنديدًا بتردي الأوضاع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ المكلا

شهدت مدينة المكلا جنوبي محافظة حضرموت، صباح اليوم الأحد، احتجاجات وأعمال شغب واسعة، تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشية والخدمية.



وقالت مصادر محلية، إن محتجين اغلقوا شوارع رئيسية عبر إحراق الإطارات ورص الأحجار، وعرقلة حركة السير.

تابعت المصادر أن المحتجين اغلقوا محال تجارية ومدارس في المدينة.

ويطالب المحتجون بتحسين الأوضاع المعيشية، كما ينددون بالفساد الحكومي وضعف الخدمات، لا سيما الكهرباء