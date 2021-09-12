شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل مسلحين خلال تبادل لإطلاق النار في طور الباحة بلحج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ لحج

لقي مسلحان في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت مصرعهما جراء إطلاق نار متبادل إثر خلافات شخصية بينهما في مديرية طور الباحة غربي محافظة لحج جنوبي البلاد.



وقال مصدر محلي قال إن أحمد محمد عوض وجميل أحمد عوض وهما ينتميان إلى عائلة المشلط في طور الباحة قُتلا بالرصاص بعدما تبادلا اطلاق النار بالقرب من مركز المديرية.

وتابع المصدر أن الشجار بين الطرفين بدأ بتبادل بعض الألفاظ، قبل أن يفتح أحدهما النار على الآخر، فيما رد الأخير بإطلاق النار ما أدى إلى وفاتهما عقب تلقيهما رصاصات قاتلة في أجزاء متفرقة من جسديهما