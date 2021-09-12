"رابطة المعونة الإنسانية" تدين الهجوم الإرهابي الحوثي على ميناء المخا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

أدانت رابطة المعونة الإنسانية، الهجوم الإرهابي الذي شنته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على ميناء المخا الحيوي في الساحل الغربي،السبت، والذي تسبب باتلاف كميات كبيرة من المعونات الإنسانية المجهزة للتوزيع. وقالت الرابطة في بيان، إن الهجوم الإرهابي استهدف ميناء المخا بثلاثة صواريخ وست طائرات مسيّرة بعد دقائق من زيارة وفد حكومي من وزارة النقل لتدشين العمل فيه؛ مشيرةً إلى أن إحدى الطائرات المفخخة استهدفت مخزن المساعدات الإنسانية والإغاثية. واعتبرت الرابطة هذه الهجمات العدوانية استهدافا متعمدا وممنهجا للبنية التحتية والأعيان المدنية بهدف القضاء على سبل العيش لملايين المدنيين وهو ما يعتبر جريمة حرب تستوجب الادانة الدولية وملاحقة قيادة تلك الميليشيا وفقا للقانون الدولي والقوانين الوطنية. وطالبت الرابطة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة الجريمة وفتح تحقيق دولي عاجل فيها، وملاحقة القيادات الإرهابية المسؤولة عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المستمرة ضد أبناء اليمن على مدى سنوات. وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية قد شنت امس السبت هجوما على ميناء المخا بأربع طائرات مسيرة مفخخة، تسببت اثنتان منها في أضرار بمخازن مواد إغاثية،وأخرى مملوكة لمستوردين، بينما أسقطت دفاعات القوات المشتركة الطائرتين الأخريتين.

