مناقشة أداء قطاعات وزارة الداخلية وآليات الإصلاحي المالي والإداري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع برئاسة وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، اليوم بسيئون، سير العمل الأمني وآليات الاصلاح المالي والاداري في الوزارة في ظل الاوضاع التي تعيشها البلاد جراء الانقلاب الحوثي.



وفي الاجتماع الذي ضم وكلاء الوزارة اللواء محمد الشريف واللواء ركن محمد الأمير، واللواء ركن محمد الحمادي واللواء عبدالماجد العامري، استعرض الوزير نتائج زيارته للمملكة العربية السعودية ولقاءاته مع رئيس الجمهورية والحكومة وعدد من سفراء الدول الصديقة لاطلاعهم على الأوضاع الأمنية وسبل تطوير الأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة.